Saiba os detalhes do velório e sepultamento

publicado em 13/05/2019

(Foto: Imagem ilustrativa)

Izaura dos Santos Lopes

Faleceu no último domingo (12), na Santa Casa de Votuporanga, a senhora Izaura dos Santos Lopes aos 78 anos. Natural de Votuporanga teve como último endereço a rua Tietê no bairro Santa Eliza em Votuporanga. Ela era do lar e deixou o esposo João Lopes Luiz, seus filhos Sérgio Lopes e Solange dos Santos, além de seus familiares. Seu sepultamento ocorreu nesta segunda-feira (13), às 17h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.

Silvia Ferreira

Faleceu no último sábado (11), na Santa Casa de Votuporanga, a senhora Sílvia Ferreira aos 85 anos. Natural de Franca teve como último endereço a rua Porto Alegre no bairro Jadrim Marim em Votuporanga. Ela era do lar, e deixou os filhos José Sérgio, e Janete, além de seus familiares. Seu sepultamento ocorreu neste domingo (12), às 15h na Rosa Mística Cemitério e Crematório de Votuporanga.

Pedro Bandeira da Costa

Faleceu último domingo (12), o senhor Pedro Bandeira da Costa, aos 67 anos. Natural de Neves Paulista, teve como último endereço o Residencial Dharma em Votuporanga. Ele deixou a esposa Francisca Zucolotto, os filhos Luis Antonio da Costa e José da Costa, além de seus netos. Seu sepultamento ocorreu nesta segunda-feira (13), às 16h, no Cemitério Jardim das Flores em Votuporanga.