Saiba o detalhe do velório e sepultamento

publicado em 29/05/2019

Guiomar Da Silva Lucca

Faleceu nesta terça-feira (28), na Santa Casa de Votuporanga, a senhora Guiomar da Silva Lucca. Natural de Monte Aprazível teve como último endereço a rua Amélio João Gossn no bairro Jardim Palmeiras I em Votuporanga. Ela era do lar, e deixou os filhos Leila Aparecida, Dulcineia Cristina, Douglas Antonio, Juciene Regina, Kleber Leandro e Aline Karina, além de seus familiares. Seu sepultamento ocorreu nesta quarta-feira (29), às 09h na Rosa Mística Cemitério e Crematório de Votuporanga.

João José dos Anjos

Faleceu nesta terça-feira (28), na Santa Casa de Votuporanga o senhor João José dos Anjos aos 83 anos. Natural de Gameleira, teve como último endereço a rua Cariris, no bairro São Cosme em Votuporanga. Ele era ajudante geral e deixou os filhos Isabel Cristina, Milton Machado, Aparecida Meireles, Maria Machado, Aldemir, Marina e Hérica. Seu sepultamento ocorreu nesta terça-feira (28), às 17h no Cemitério Municipal de Votuporanga.

Benedita de Jesus Santana

Faleceu nesta terça-feira (28), a senhor Benedita de Jesus Santana, aos 95 anos. Natural de São José do Rio Preto, teve como último endereço a rua Maria de Freitas Leite, no bairro São João em Votuporanga. A do lar, deixou os filhos Izaira Gonzaga, Olimda Gonzaga (em memória), Divino, Miguel, Jesus e Santos Gonzaga, além de seus familiares. Seu sepultamento nesta quarta-feira (29), às 08h no Cemitério Municipal de Votuporanga.

Raul Oliveira