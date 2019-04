Faleceu na última sexta-feira (19) João Luiz Scabin, aos 69 anos. Natural de Votuporanga, teve como último endereço a rua Rio Grande, no bairro Vila Paes, no município. Ele era muito conhecido pelo trabalho que desenvolveu por muitos anos como vendedor de peças no Marão Diesel (hoje Marão Máquinas Agrícolas). Deixou a esposa Angélica Escavassa, os filhos Fabiano, Rafael e Gabriel, além de noras e netos. Seu sepultamento ocorreu na última sexta-feira (19), às 17h, no Cemitério Jardim das Flores.