publicado em 09/04/2019

João Cézar Guerche (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na noite de anteontem (8) José Cézar Guerche aos 70 anos. Era natural de Votuporanga e residia na Rua Oscar Adami A, no bairro Vila Paes. Ele era Tenente Aposentado do Corpo de Bombeiros.Deixa a esposa Creusa Aparecida Borges Guerche, além dos filhos Elaine Cristina Guerche, Eliane Borges, Fernando Guerche e os netos Amanda, Vítor e Luíza.O sepultamento ocorreu ontem (09) ás 14h no Cemitério Municipal de Votuporanga.