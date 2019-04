Saiba os detalhes do velório e sepultamento

publicado em 09/04/2019

Francisca Aparecida Paniagua de Paiva (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na manhã desta terça-feira (09) Francisca Aparecida Paniagua de Paiva aos 56 anos. A do lar teve como último endereço a Estancia Cavalo de Ouro no bairro Rural de Votuporanga. Ela que era casada deixou o esposo Manoel Carlos de Paiva e os filhos Carlos Alexandre e Alessandra de Paiva, além de seus irmãos Nino Bortolaia, Emerson Bortolaia e Sandra Bortolaia. Seu sepultamento ocorre nesta quarta-feira (10) ás 10h no Cemitério Municipal de Votuporanga.