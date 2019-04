Faleceu na última sexta-feira (19), na Santa Casa de Votuporanga,a senhora Elza Candida de Almeida, aos 88 anos. Natural de Machado, teve como último endereço a rua José Garcia Peres, no bairro Cohab em Votuporanga. A do lar,era viúva, e deixa as filhas Vera Lucia, Maria Aparecida, Irene e Luzia, além de seus familiares. Seu seputalmento ocorreu na última sexta-feira (19),às 17h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.