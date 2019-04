Saiba os detalhes de velórios e sepultamentos

publicado em 01/04/2019

Aurea Duqui da Silva

Faleceu no último sábado (30) Aurea Duqui da Silva, aos 70 anos. Natural de Votuporanga, teve como último endereço a avenida Jerônimo Figueira da Costa, no Bairro Pozzobom, em Votuporanga. Ela deixa os familiares. Seu sepultamento ocorreu neste domingo (31), às 17h, no Cemitério Municipal ‘Petronilo Gonçalves da Silva’ de Votuporanga.

Fátima Aparecida Gutierrez

Faleceu no último sábado (30) Fátima Aparecida Gutierrez, aos 57 anos. Natural de Votuporanga, teve como último endereço a rua Aramis Mendes Gonçalves, no bairro Monte Verde, em Votuporanga. Ela era aposentada e deixa a única filha Ellen, além de um neto e familiares. Seu sepultamento ocorreu no último sábado (30), às 17h, no Cemitério Municipal ‘Petronilo Gonçalves da Silva’ de Votuporanga.