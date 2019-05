Saiba os detalhes de velórios e sepultamentos

publicado em 30/04/2019

(Foto: Imagem Ilustrativa)

Maria Terra Gasparino

Faleceu nesta terça-feira (30) Maria Terra Gasparino, aos 95 anos. Natural de Pirangi, teve como último endereço a rua Tocantins, no bairro Santa Eliza, em Votuporanga. A do lar deixa os filhos Julia, João Benedito e Mara Joana, além dos familiares. Seu sepultamento ocorre nesta quarta-feira (01), às 13h, no Cemitério de Álvares Florence.

Wanda Matiel

Faleceu nesta terça-feira (30) Wanda Matiel, aos 72 anos. Natural de Cosmorama, teve como último endereço a avenida Nicolas Lupo, no bairro Vale do Sol, em Votuporanga. Ela trabalhou como professora e deixou os filhos Valéria, Adalberto e Graziela, além dos familiares. Seu sepultamento ocorre nesta quarta-feira (01), às 11h, na Rosa Mística Cemitério e Crematório.