Isamar Barbosa Vicente

Faleceu neste sábado (02) Isamar Barbosa Vicente, aos 70 anos. Natural de Santos, teve com último endereço a rua Tibagi, no bairro Vila Nova, em Votuporanga. Ela era pensionista e deixou os filhos Letícia, Jorge e Elis e familiares. Seu sepultamento ocorre neste sábado (02), às 17h, no Cemitério Municipal ‘Petronilo Gonçalves da Silva’ de Votuporanga.