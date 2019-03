Saiba os detalhes de velórios e sepultamentos

publicado em 09/03/2019

Sebastião de Oliveira Gomes

Faleceu neste sábado (09) Sebastião de Oliveira Gomes, aos 65 anos. Natural de Resende -RJ, teve como último endereço a rua Nelciades de Oliveira, no bairro Estação, em Votuporanga. Ele trabalhava como auxiliar de produção e deixa os filhos Daniela, Diego, Dellani, Leonardo e Danilo. Seu sepultamento ocorre neste domingo (10), às 10h, no Cemitério Jardim das Flores.





Magna Marques de Oliveira