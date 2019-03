Nivaldo Figueiras

Faleceu no último sábado (23) Nivaldo Figueiras, aos 84 anos. Natural de Tanabi, teve com último endereço a rua Piauí, no bairro Chácara Aviação, em Votuporanga. Ele trabalhava como motorista e deixa os filhos Nivaldo Figueiras e Shirlei Aparecida Figueiras. Seu sepultamento ocorreu anteontem (24), às 10h, na Rosa Mística Cemitério e Crematório.





Carlos Roberto Cabral

Faleceu no último sábado (23) Carlos Roberto Cabral, aos 65 anos. Natural de Cardoso, teve com último endereço a Rua Dr. Prisciliano Pinto no Bairro Boa Vista em São José do Rio Preto. Ele trabalhava como comerciante e deixa os filhos Carlos Roberto Cabral e Cinthya Rocha. Seu sepultamento ocorreu no último sábado (23), às 17h, no Cemitério de Cardoso.