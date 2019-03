Saiba os detalhes de velórios e sepultamentos

publicado em 07/03/2019

(Foto: Imagem Ilustrativa)

Mirtes Ribeiro dos Santos

Faleceu nesta quarta-feira (06) Mirtes Ribeiro dos Santos, aos 66 anos. Natural de Cardoso, teve como último endereço a rua Antônio Galera Lopes, no bairro Pozzobon, em Votuporanga. Ela era aposentada e deixa o esposo José Costa, os filhos Edna, Noeli, Edson e Edvaldo, além de sete netos e familiares. Seu sepultamento ocorre nesta sexta-feira (08), às 8h, em Cemitério Municipal ‘Petronilo Gonçalves da Silva’ de Votuporanga.

Pedro Merlin

Faleceu nesta quinta-feira (07) Pedro Merlin, aos 93 anos. Natural de Pontal, teve como último endereço a rua Amneris Galeazzi, no bairro Jardim Santa Paula, em Votuporanga. Ele trabalhava como lavrador e deixa os filhos Ademar, Olga, Natalina, Adeval, Amélia, Cleonice e Cristina. Seu sepultamento ocorre nesta sexta-feira (08), às 10h, no Cemitério de Populina.

Francisco Donato Filho

Faleceu nesta quarta-feira (06) Francisco Donato Filho, aos 50 anos. Natural de São Paulo, teve como último endereço a rua João Ferreira do Nascimento, no bairro Pozzobon, em Votuporanga. Ele trabalhava como auxiliar de produção e deixa os familiares. Seu sepultamento ocorreu nesta quinta-feira (07), às 17h, no Cemitério Municipal ‘Petronilo Gonçalves da Silva’ de Votuporanga.

Lucia Nesso Sanches