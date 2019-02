Saiba os detalhes de velório e sepultamento

publicado em 20/02/2019

Wanderley Domiciano (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na noite desta terça-feira Wanderley Domiciano, conhecido como Batata do Correio, aos 63 anos no Hospital de Base de Rio Preto. Natural de Magda, teve como último endereço a rua Alípio Valente Filho, no bairro Vila Laureano, em Votuporanga. Ele era muito conhecido na cidade por ter trabalhado por muitos anos como carteiro, chegando a receber diversos prêmios por sua atuação. Wanderley deixa a única Amanda Domiciano e os familiares. Ele está sendo velado Cemitério Municipal e o seu sepultamento ocorre nesta quarta-feira, às 17h, no Cemitério Jardim Das Flores.