Saiba os detalhes de velório e sepultamento

publicado em 27/02/2019

Norival Edigar Teodoro (Foto: Arquivo Pessoal)

Norival Edigar Teodoro

Faleceu nesta quarta-feira (27) o investigador de polícia Norival Edigar Teodoro, aos 74 anos. Natural de Brodosqui, teve como último endereço a rua das América, no bairro Vila Paes, em Votuporanga. Ele deixou a esposa Sebastiana Venâncio Teodoro, as filhas Liliane, Luciane e Cristiane e familiares. Seu sepultamento ocorre nesta quinta-feira (28), às 9h, no Cemitério Municipal ‘Petronilo Gonçalves da Silva’ de Votuporanga.