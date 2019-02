Faleceu manhã desta quinta-feira (07) em Votuporanga, com 92 anos, a Sra Divina Ramos Ribeiro, vítima de parada cardíaca. Ela será velada no Velório Municipal a partir das 16 horas e será sepultada nesta sexta-feira às 09 horas no Cemitério Municipal de Votuporanga. Natural de Rifaina, teve como último endereço a rua Cuiabá, no bairro Bom Clima, em Votuporanga. Deixa filhos Maria, Zulmira, Luiz, José (em memória), Donizete (em memória) e Nelson (em memória), os netos Janete, Telma, Valdinei, Ricardo, Marcela, Plínio e Renata, além dos bisnetos Helius, Igor, Thais, Estela, Pedro e Leonardo. Ela era muito conhecida pelo trabalho voluntário que prestava no Lar de Idosos Viver Bem.