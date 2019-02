Saiba os detalhes do velório e sepultamento

publicado em 06/02/2019

Faleceu nesta quarta-feira (06) Albertina Vitorino da Fonseca, aos 66 anos. Natural de Auriflama, teve como último endereço a avenida Anita Costa, no bairro Vila Muniz, em Votuporanga. A do lar e deixou os filhos Cláudia Cristina, Ivo Henrique e Vitor Paulo, netos e bisnetos. Seu sepultamento ocorreu nesta quarta-feira (06), às 16h, no Cemitério Municipal ‘Petronilo Gonçalves da silva’ de Votuporanga.