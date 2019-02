Saiba os detalhes de velórios e sepultamentos

publicado em 15/02/2019

(Foto: Imagem Ilustrativa)

Jerônimo Aparecido de Oliveira

Faleceu nesta quinta-feira (14) Jerônimo Aparecido de Oliveira, aos 74 anos. Natural de Cosmorama, teve como último endereço a rua Theodoro Wille, no bairro Vila América, em Votuporanga. Ele trabalhava como calceteiro e deixou os filhos Luiz Carlos, Rosemeire e Rosani. Seu sepultamento ocorreu nesta sexta-feira (15), às 15h, no Cemitério Municipal ‘Petronilo Gonçalves da Silva’ de Votuporanga.





Adalberto Varlei Murai

Faleceu nesta quinta-feira (14) Adalberto Varlei Murai, aos 54 anos. Natural de Américo de Campos, teve como último endereço a rua Manoel Garcia da Rocha, no bairro Cohab Cris, em Votuporanga. Ele trabalhava como mecânico e deixou os filhos Ana Carolina e João Pedro. Seu sepultamento ocorreu nesta sexta-feira (15), às 17h, Cemitério Municipal ‘Petronilo Gonçalves da Silva’ de Votuporanga.





Ana Paula Cristina Alves

Faleceu nesta sexta-feira (15) Ana Paula Cristina Alves, aos 20 anos. Natural de Votuporanga, teve como último endereço a rua José Vicente, no bairro CDHU, em Valentim Gentil. Seu sepultamento ocorreu nesta sexta-feira (15), às 17h, no Cemitério Municipal de Valentim Gentil.





Maria Batista Mussuline Pereira