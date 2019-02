Saiba os detalhes de velórios e sepultamentos

publicado em 18/02/2019

(Foto: Imagem Ilustrativa)

Fumiko Ueda Yamaguchi

Faleceu no último sábado (16) Fumiko Ueda Yamaguchi, aos 96 anos. Natural do Japão, teve como último endereço a rua Japão, no bairro Parque das Nações, em Votuporanga. A do lar deixa os filhos Hirosi, Augusta, Candido e Cristina. Seu sepultamento ocorreu neste domingo (17), às 16h, no Cemitério Municipal ‘Petronilo Gonçalves da Silva’ de Votuporanga.





Waldemar Oliva

Faleceu neste domingo (17) Waldmar Oliva, aos 81 anos. Natural de José Bonifácio, teve como último endereço a rua das Aroeiras, no bairro Chácara das Paineiras, em Votuporanga. Ele trabalhava como lavrador e deixou os filhos Marlene, Davi, Adriano, Marine e José Carlos. Seu sepultamento ocorreu nesta segunda-feira (18), às 11h, na Rosa Mística Cemitério e Crematório.





Luzia Batista Toscano

Faleceu neste domingo (17) Luzia Batista Toscano, aos 96 anos. Natural de Uchoa, teve como último endereço a rua Benjamin Constant, no bairro Jardim Bom Clima, em Votuporanga. A do lar deixa os filhos Eduardo, Dozulina e Jovelina. Seu sepultamento ocorreu nesta segunda-feira (18), às 10h, na Rosa Mística Cemitério e Crematório.





Laura Tozo Lopes

Faleceu neste domingo (17) Laura Tozo Lopes, aos 91 anos. Natural de Mirassol, teve como último endereço a rua Jhon Kennedy, no bairro Vila Paes, em Votuporanga. Ela trabalhou como professora e deixou os filhos Manelva e Manilza. Seu sepultamento ocorreu nesta segunda-feira (18), às 10h, no Cemitério Municipal de Mirassol.





Francisco Barbosa

Faleceu nesta segunda-feira (18) Francisco Barbosa, aos 79 anos. Natural de Votuporanga, teve como último endereço a rua Duque de Caxias, no bairro Vila Hercília, em Votuporanga. Ele trabalhou como motorista da Fesp e deixou os filhos Junior, Lígia e Fernando, além de três netos e familiares. Seu sepultamento ocorre nesta terça-feira (19) às 10h, no Cemitério Jardim das Flores.





Nair Ortiz da Silva