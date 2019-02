Saiba os detalhes de velórios e sepultamentos

publicado em 11/02/2019

(Foto: Imagem Ilustrativa)

Vanderley Ribeiro de Almeida

Faleceu no último sábado (9) Vanderley Ribeiro de Almeida, aos 73 anos. Natural de Votuporanga, teve como último endereço a avenida Anita Costa, no bairro Jardim Santos Dumont, em Votuporanga. Ele trabalhava como vigilante e deixou a única filha Nelia Paula. Seu sepultamento ocorreu neste domingo (10), às 16h, no Cemitério Municipal ‘Petronilo Gonçalves da Silva’ de Votuporanga.





Sandra Regina da Silva Vizona

Faleceu no último sábado Sandra Regina da Silva Vizona, aos 53 anos. Natural de Votuporanga, teve como último endereço a rua Bahia, no bairro Patrimônio Velho, em Votuporanga. Ela trabalhava como bancária e não deixou filhos. Seu sepultamento ocorreu neste domingo (10), às 15h, no Cemitério Municipal ‘Petronilo Gonçalves da Silva’ de Votuporanga.





Lúcia Arado Couvre

Faleceu nesta segunda-feira (11) Lúcia Arado Couvre, aos 96 anos. Natural de Monte Azul, teve como último endereço a rua das Bandeiras, no centro de Votuporanga. Ela era aposentada e deixou os filhos Francisco, Noélia e Valentim, além de cinco netos, três bisnetos e familiares. Seu sepultamento ocorre nesta terça-feira (12), às 8h, no Cemitério Municipal ‘Petronilo Gonçalves da Silva’ de Votuporanga.





Janir Muniz

Faleceu nesta segunda-feira (11) Janir Muniz, aos 77 anos. Natural de Candido Rodrigues, teve como último endereço a rua Uruguai, no bairro Bandeirante, em Votuporanga. Ele trabalhou por muitos anos na antiga Chevrolet Casb e deixou a esposa Neide, os filhos Márcio, Lucineide e Jamilton, além seis netos. Seu sepultamento ocorre nesta terça-feira (12), às 15h, no Cemitério Municipal ‘Petronilo Gonçalves da Silva’ de Votuporanga.