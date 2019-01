Saiba o detalhe de velório e sepultamento

publicado em 08/01/2019

Josefina Beraldi Oliveira

Faleceu ontem Josefina Beraldi Oliveira, aos 85 anos. Natural de Ibirá, teve como último endereço a rua Aldo Livoratti, no bairro Universitário, em Fernandópolis. A do lar deixa os filhos Gilmar, Luís, Maria de Fátima e Mara Regina. Seu sepultamento ocorreu ontem, às 18h, no Cemitério Municipal de Parisi.