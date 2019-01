Saiba o detalhe de velório e sepultamento

publicado em 16/01/2019

Gisely Lucia Ferreira, aos 39 anos (Foto: Reprodução)

Gisely Lucia Ferreira

Faleceu nesta quarta-feira Gisely Lucia Ferreia, aos 39 anos. Natural de Votuporanga, teve como ultimo endereço a rua Doutor Presciliano Pinto, no bairro Boa Vista em São José do Rio Preto. Ela trabalhava como cabelereira e deixou as filhas Janaina Maria e Izadora Espinha. Seu sepultamento ocorre nesta quinta-feira, às 9h, no Cemitério Municipal de Américo de Campos.