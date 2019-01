Saiba os detalhes de velórios e sepultamentos

publicado em 26/01/2019

Tereza Clotilde Silvestrini Brancaglioni

Faleceu neste sábado (26) Tereza Clotilde Silvestrini Brancaglioni, aos 60 anos. Natural de Valentim Gentil, teve como último endereço a rua João Marques Caldeira, no bairro Jardim Espanha, em Valentim Gentil. A do lar deixa os filhos Erlon e Jefferson. Seu sepultamento ocorreu neste sábado (26), às 14h, no Cemitério Municipal de Valentim Gentil.





Izabel Larios de Freitas