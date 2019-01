Saiba os detalhes de velórios e sepultamentos

publicado em 04/01/2019

Segundo Vilarva Goutier

Faleceu hoje Segundo Vilarva Goutier, aos 100 anos. Natural de Viradouro, teve como último endereço a rua Itacolomi, no bairro Vila Marin, em Votuporanga. Ele trabalhava como viajante e deixou os filhos Eraci, Fernanda, Carmen, Segundo, Maria Aparecida (em memória) e Sueli de Fátima. Seu sepultamento ocorreu hoje, às 17h, no Cemitério Municipal ‘Petrolino Gonçalves da Silva’ de Votuporanga.





Francisca Alonso Previato

Faleceu hoje Francisca Alonso Previato, aos 81 anos. Natural de Novaes, teve com último endereço a rua Rui Barbosa, no bairro Vila Marin, em Votuporanga. A do lar deixou os filhos José Previato e Maria de Fátima. Seu sepultamento ocorreu hoje, às 16h, no Cemitério Municipal de Cosmorama.