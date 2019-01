Saiba os detalhes de velórios e sepultamentos

publicado em 21/01/2019

(Foto: A Cidade)

Hubes Lopes

Faleceu no último domingo (20) Hubes Lopes, aos 72 anos. Natural de São Paulo, teve como último endereço a rua João Andreo Blaya, no bairro Jardim Alvorada, em Votuporanga. Ele trabalhava como taxista e deixou as filhas Sandra Garcia, Fabiene Garcia e Luciana Lopes. Seu sepultamento ocorreu no domingo, às 17, na Rosa Mística Cemitério e Crematório.





Braz Joaquim de Almeida

Faleceu nesta segunda-feira (21) Braz Joaquim de Almeida, aos 63 anos. Natural de Cosmorama, teve como último endereço a rua Nassif Miguel, no bairro Pozzobon, em Votuporanga. Ele trabalhava como motorista e deixou as filhas Janaina Macedo e Joyce de Almeida. Seu sepultamento ocorre nesta terça-feira (22), às 8h, no Cemitério Municipal ‘Petronilo Gonçalves da Silva’ de Votuporanga.





Olívio Alves Machado

Faleceu nesta segunda-feira (21) Olívio Alves Machado, aos 81 anos. Natural de Altair, teve como último endereço a rua Goiânia, no bairro Jardim Marin, em Votuporanga. Ele trabalhava como servente de pedreiro e deixou os filhos Maria de Fátima, Cláudio Alves e Vilma Alves. Seu sepultamento ocorreu nesta segunda-feira, às 16h.