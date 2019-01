Saiba os detalhes de velórios e sepultamentos

publicado em 31/01/2019

(Foto: Imagem Ilustrativa)

Paulo César Fernandes

Faleceu nesta quinta-feira (31) Paulo César Fernandes, aos 59 anos. Natural de Votuporanga, teve como último endereço a rua Presidente Costa e Silva, no bairro Estação, em Votuporanga. Ele trabalhava como marceneiro e deixou os filhos Juliene e Paulo Vinicius. Seu sepultamento ocorre nesta sexta-feira (01), às 10, na Rosa Mística Cemitério e Crematório.





Ranulfo Ribeiro Guimarães