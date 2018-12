Saiba os detalhes de velórios e sepultamentos

publicado em 21/12/2018

(Foto: A Cidade)

Lucidio Ayres Sanches

Faleceu hoje Lucidio Ayres Sanches, aos 75 anos. Natural de Mangaratu, teve como último endereço a rua Jair Domingos Teodoro, no bairro Parque R. Colinas em Votuporanga. O frentista deixa os filhos João Antônio, Maria José e Rita de Cássia. Seu sepultamento acontece hoje, às 14h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.





Luiz Antônio Clemente

Faleceu hoje Luiz Antônio Clemente, aos 51 anos. Natural de Palestina, teve como último endereço a rua Deoclecio Lasso, no bairro São Cosme em Votuporanga. O diarista deixa os filhos. Seu sepultamento acontece hoje, às 17h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.





Aparecida Gelio Sivierio