Saiba os detalhes de velórios e sepultamentos

publicado em 19/12/2018

(Foto: A Cidade)

Amélia Fuza da Rocha

Faleceu hoje Amélia Fuza da Rocha, aos 96 anos. Natural de Jurema, teve como último endereço a rua Paraná no bairro Patrimônio Velho em Votuporanga. A do lar deixa os filhos Nair da Rocha, Emília Rocha, Anilda Rocha, Moacyr Maurício (em memória) e Maria Fuza da Rocha. Seu sepultamento acontece amanhã, às 8h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.





Antônio Joaquim Pereira

Faleceu ontem Antônio Joaquim Pereira, aos 78 anos. Natural de General Salgado, teve como último endereço a rua Rachid Honsi no bairro Jardim Canaã em Votuporanga. O açougueiro deixa as filhas Rosane Aparecida e Rosemeire A. Pereira. Seu sepultamento aconteceu hoje, às 17h, na Rosa Mística Cemitério e Crematório.





Florentina Antunes da Silva