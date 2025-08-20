Pelo Paulista sub-15, o Tricolor enfrentou o CAV na manhã deste sábado (23) em Cotia

publicado em 23/08/2025

O São Paulo venceu o CAV por 11 a 0 (Foto: Miguel Schincariol / São Paulo FC)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO sub-15 do São Paulo – time que tem uma das melhores categorias de base do Brasil – bateu o Clube Atlético Votuporanguense por 11 a 0 na manhã deste sábado (23), no estádio Marcelo Portugal Gouvêa, em Cotia, local onde a base do Tricolor é sediada. A partida foi válida pela primeira rodada da terceira fase do Campeonato Paulista da categoria.O Cavinho, comandado pelo treinador Stevys Lippa, integra o grupo que conta ainda com Mirassol e Barretos. A equipe está entre as 32 melhores do Estado de São Paulo. No entanto, contra o São Paulo, o resultado evidenciou a diferença entre as equipes. Na primeira etapa do jogo, o Tricolor fez cinco gols, e outros seis na segunda metade. A próxima partida da Pantera sub-15 será sábado (30), às 9h, na Arena Plínio Marin, contra o Barretos.Os times de base da Alvinegra – sem contar o sub-20 – funcionam por meio da parceria com a empresa WS Sports, de São José do Rio Preto, que monta as categorias, e o CAV dá o suporte administrativo, que é a inscrição dos atletas, a logística de jogo, o campo, os uniformes com os patrocinadores, entre outras funções. A montagem do elenco e os profissionais que estão trabalhando são de responsabilidade da WS.