publicado em 11/04/2025

O teto desabou momentos antes do início do funcionamento do estabelecimento, conhecido como Bonna Pizza (Foto: Divulgação)

Na noite desta quinta-feira (10), parte do teto de uma pizzaria, localizada nas proximidades do Fórum de Fernandópolis, no bairro Santa Rita, desabou. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar foram rapidamente acionadas e compareceram ao local para isolar a área e garantir a segurança.

O incidente ocorreu momentos antes do início do funcionamento do estabelecimento, conhecido como Bonna Pizza. De acordo com as informações da polícia, uma parte do teto cedeu repentinamente, por causas ainda não esclarecidas, mas como ainda não havia nenhum cliente no local, uma possível tragédia foi evitada e ninguém ficou ferido.

A Polícia Militar realizou o isolamento da área para facilitar os trabalhos dos bombeiros e dos peritos, que agora irão avaliar as condições do imóvel. A perícia técnica buscará identificar se o colapso foi provocado por falhas estruturais, problemas de manutenção ou outros fatores, como infiltrações ou sobrecarga.

Moradores e comerciantes da região ficaram apreensivos com o ocorrido e acompanham de perto a movimentação das equipes de emergência. A Defesa Civil também foi acionada para avaliar os riscos de novos desabamentos e recomendar eventuais interdições.