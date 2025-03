Com 84 equipes, os torneios terão 30 datas e serão disputados de 12 de abril a 29 de novembro

publicado em 21/03/2025

Em abril, o Cavinho inicia a disputa nos dois torneios; time manda seus jogos na Arena (Foto: Pedro Zacchi)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA Federação Paulista de Futebol definiu os grupos regionalizados dos Campeonatos Paulistas Sub-17 e Sub-17. Nesta primeira fase, o Clube Atlético Votuporanguense enfrentará América, Rio Preto, Mirassol, Santa Fé e Tanabi.As estreias da Pantera nos torneios serão no dia 12 de abril (sábado), na Arena Plínio Marin, contra o Mirassol. O jogo do sub-15 começa às 9h, seguido pela partida do sub-17, às 11h.De acordo com a FPF, os torneios terão 14 grupos para a primeira fase de ambas as competições. Com 84 equipes, os torneios terão 30 datas e serão disputados de 12 de abril a 29 de novembro.Na primeira fase as equipes se enfrentam em jogos de ida e volta, classificando os três mais bem posicionados de cada chave, além dos seis melhores terceiros colocados.Na segunda fase, as 48 equipes são divididas por critérios técnicos em 12 grupos com quatro equipes e avançam primeiro e segundo colocado de cada chave, além dos oito melhores terceiros. As 32 equipes da terceira fase estarão em oito grupos de quatro times, avançando as duas melhores de cada chave ao mata-mata da competição.A partir das oitavas de final, os confrontos serão eliminatórias em jogos de ida e volta com o empate no placar agregado decidindo a classificação e o título nas cobranças de penalidade.O time profissional da Pantera não entrará em campo no segundo semestre, e o clube atuará apenas na base. O CAV terá equipes em todas as categorias: sub-11, sub-12, sub-13, sub-14, sub-15, sub-16 e sub-17. Já em meados de setembro deve começar a formação do time sub-20 que disputará a Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026.A Alvinegra manteve o auxiliar técnico da equipe profissional, Jean Rodrigues, que, entre as funções, buscará jogadores para o sub-20 e trabalhará no planejamento para o Campeonato Paulista da Série A2 de 2026.Os times de base da Votuporanguense funcionam por meio da parceria com a empresa WS Sports, de São José do Rio Preto, que monta as categorias, e o CAV dá o suporte administrativo, que é a inscrição dos atletas, a logística de jogo, o campo, os uniformes com os patrocinadores, entre outras funções. A montagem do elenco e os profissionais que estão trabalhando são de responsabilidade da WS.