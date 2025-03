O atacante Orlando Júnior foi o principal nome da Votuporanguense no Campeonato Paulista da Série A2

publicado em 19/03/2025

As boas atuações renderam a Orlando Júnior um contrato com o ABC (Foto: Rafa Bento/CAV)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brPrincipal destaque da temporada do Clube Atlético Votuporanguense, o atacante Orlando Júnior acertou com o ABC, da cidade de Natal, no Estado do Rio Grande do Norte, time que vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro a partir de abril. As boas atuações com a camisa alvinegra renderam ao atleta um bom contrato com a equipe do Nordeste.“Depois de ser destaque no campeonato paulista da A2 pela Votuporanguense, com 14 jogos, três gols e três assistências, Orlando irá defender um dos maiores clubes do Nordeste com contrato de um ano, quando irá disputar a Série C na sequência do ano, o estadual, Copa do Nordeste e Copa do Brasil em 2026”, destacou a empresa que cuida da carreira do atleta.O ABC também se pronunciou nas redes sociais: “mais um reforço confirmado nesta segunda-feira (17). O Mais Querido fechou a contratação do atacante Orlando Júnior, que estava na Votuporanguense. Orlando chegou a Natal-RN neste domingo (16) e se apresentou nesta segunda-feira (17) para início das atividades. O atacante vem por empréstimo do Paranavaí-PR, com contrato até o término do Campeonato Potiguar 2026. Bem-vindo ao Maior Campeão do Mundo, Orlando!”.ABC Futebol Clube é uma associação esportiva brasileira do Estado do Rio Grande do Norte. Foi fundada como clube de futebol por um grupo de jovens natalenses no dia 29 de junho de 1915, no bairro da Ribeira, na cidade de Natal.A passagem de Orlando pela Pantera foi boa. É praticamente unânime que o atleta foi o melhor da CAV na temporada. Jogando na ponta direita, quando recebia a boa, sempre gerava uma boa expectativa na torcida. Forte e veloz, o atacante foi importante para a campanha que manteve a Alvinegra na Série A2 do Campeonato Paulista.Com 26 anos de idade e 1,75m de altura, Orlando José dos Santos Júnior tem passagens por Spartax (Paraíba), Botafogo-PB, Auto Esporte (Paraíba), São Paulo Crystal (Paraíba), Marília, Volta Redonda, Linense, Boa Esporte, Paranavaí e Votuporanguense.