A Confederação Brasileira de Futebol realizou o sorteio na tarde desta sexta-feira (7)

publicado em 07/02/2025

CAV conhece seu adversário na Copa do Brasil (Foto: Rafa Bento/CAV)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou na tarde desta sexta-feira (7), no Rio de Janeiro, o sorteio dos confrontos da primeira fase da Copa do Brasil. O Clube Atlético Votuporanguense enfrentará a Aparecidense, do Estado de Goiás, que está atualmente na sétima colocação do estadual da primeira divisão.O jogo está previsto para ocorrer nas semanas de 19 e 26 de fevereiro. O CAV manda sua partida na Arena Plínio Marin, em Votuporanga.A CBF alterou o regulamento da primeira fase do torneio. A partir desta edição, os clubes visitantes não possuem mais a vantagem do empate no tempo regulamentar. Em caso de igualdade, a classificação para a etapa seguinte vai ser definida após cobranças de pênaltis.O grupo de jogadores da Pantera vem treinando desde o dia 25 de novembro. Porém, o elenco sofreu várias alterações, já que chegaram alguns atletas e outros saíram neste período. Desde o início da preparação, o Alvinegra acertou com 12 reforços: Anderson Cordeiro (atacante), Luiz Carlos (goleiro), Jean Carlos (goleiro), Misael (lateral-direito), Júlio César (lateral-direito), Denner (volante), Derick (volante), Édson (volante), Pedrinho (meia-atacante), Ryan (atacante), Jefinho (centroavante) e Gabriel Amaral (centroavante).