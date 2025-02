Grêmio Prudente e Votuporanguense jogaram na tarde deste sábado (8) em Presidente Prudente

publicado em 08/02/2025

Grêmio Prudente e CAV jogaram no Prudentão (Foto: A Cidade)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brCom mais de 2.400 torcedores no Prudentão, Grêmio Prudente e Votuporanguense empataram por 2 a 2 na tarde deste sábado (8) pela oitava rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A2. O CAV saiu perdendo o primeiro tempo por 2 a 0, buscou a reação e empatou aos 46 minutos da segunda etapa.Aos 12 minutos, os donos da casa chegaram com perigo. Wallace, da entrada da área, chutou, mas foi travado; na volta, a bola bateu no braço dele, ele chutou novamente para o fundo da rede. O árbitro deu o toque de mão. Na sequência o Prudente fez uma blitz na área do CAV, e após bate-rebate, Vinícius chutou e a bola desviou na zaga. Aos 24, depois de bola cruzada da direita, Vinícius chutou por cima do gol.Aos 29, Douglas chutou da entrada da área e Luís Carlos encaixou. Aos 37 o Grêmio abriu o placar. Douglas Santos fez boa jogada pela esquerda e cruzou para Wallace, que chutou de primeira, de canhota, rasteiro, para marcar. Aos 45, mais um. Jonata Carlos, dentro da área, do lado direito, acertou uma chapada no canto superior direito de Luís Carlos. O primeiro tempo foi totalmente dominado pelo Carcará, que venceu por 2 a 0.O CAV diminuiu aos cinco minutos da segunda etapa. Depois de escanteio da esquerda, Dérick cabeceou bonito, no alto, sem chances para o goleiro. Segundo gol do volante alvinegro no torneio. A Pantera quase empata aos 31. Hugo se livrou de um adversário pela esquerda, chutou direto para o gol e a bola bateu na trave. Aos 44, Hugo arrancou, foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Amorim empatou o confronto. No útimo lance da partida, depois de cabeçada, o goleiro Luís Carlos salvou o time, e o jogo terminou mesmo em 2 a 2.O próximo jogo da Alvinegra será quarta-feira (12), 19h30, na Arena Plínio Marin, contra o Juventus.