A Alvinegra recebeu o Oeste na noite desta quarta e foi derrotada; a Pantera tem um ponto no torneio

publicado em 22/01/2025

Votuporanguense e Oeste jogaram na noite de ontem na Arena Plínio Marin (Foto: Jhenifer Cristine)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brPela terceira rodada do Campeonato Paulista da Série A2, a Votuporanguense recebeu o Oeste na noite desta quarta-feira (22) na Arena Plínio Marin e perdeu por 2 a 0. Foi a segunda derrota do CAV em casa. O time de Votuporanga soma um ponto no torneio e está na lanterna.O jogo começou truncando, mas aos poucos os times foram se soltando. A equipe de Barueri tentou pressionar e teve boas oportunidades. Aos 15 minutos os visitantes chegaram com perigo. Gabriel Freitas teve boa chance, mas o goleiro Jean defendeu. Aos 21, o Oeste quase marca. Depois de falta cobrada pela direita, a zaga rebateu e na sobra Alex chutou por cima do gol; a bola passou muito perto. Aos 43, após jogada ensaiada pela esquerda, Frank cruzou e Orlando Júnior cabeceou perto do gol. A primeira etapa terminou em 0 a 0.Já na segunda etapa, os visitantes abriram o placar aos 21 minutos. A bola foi cruzada na área da esquerda, ninguém cortou e Henry completou de direita para o gol. Aos 31, mais um. Em contra-ataque rápido, Flávio Henrique recebeu pela esquerda, se livrou de Amorim, carregou e tocou no canto direito de Jean. Aos 42, o goleiro impediu por duas vezes que o Oeste fizesse o terceiro.A Série A2 tem a mesma fórmula de disputa dos últimos anos. A primeira fase termina no dia 8 de março, quando a Pantera enfrenta a Portuguesa Santista, em Santos. As 16 equipes se enfrentam em turno único, classificando as oito melhores às quartas de final, quando disputam jogos eliminatórios até a decisão dos acessos e do título. Em caso de igualdade nos placares nesta fase do mata-mata, a decisão será sempre nos pênaltis.A Votuporanguense volta a jogar no sábado (25), às 15h, contra o Taubaté, na casa do adversário.