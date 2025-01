Com a inauguração deste escritório, a Competência no Apito consolida sua posição como uma peça-chave no cenário esportivo de Votuporanga

publicado em 27/01/2025

Valdir, mais conhecido como Dirão, figura central da Competência no Apito, comandou a cerimônia de inauguração (Foto: Divulgação)

Na manhã deste sábado (25), a Competência no Apito deu um passo histórico com a inauguração de seu novo escritório, estrategicamente localizado na rodoviária municipal de Votuporanga. O espaço representa um avanço significativo para a organização, que há anos se dedica à excelência na arbitragem esportiva na região.Valdir, mais conhecido como Dirão, figura central da Competência no Apito, comandou a cerimônia de inauguração ao lado de sua equipe. Com muita emoção, Dirão destacou o significado desse momento: “Esta nova casa simboliza o esforço e a união de todos que acreditam no nosso trabalho. A Competência no Apito é mais do que um grupo de árbitros; somos uma família comprometida com o esporte.”O novo escritório foi projetado para atender às necessidades da equipe, oferecendo um espaço funcional para reuniões, planejamento de eventos e treinamentos. Mais do que isso, o local será um ponto de referência para árbitros experientes e para aqueles que desejam ingressar na profissão, reforçando a missão de promover a formação e o desenvolvimento técnico na arbitragem.Com a inauguração deste escritório, a Competência no Apito consolida sua posição como uma peça-chave no cenário esportivo de Votuporanga e reafirma seu compromisso em levar seriedade e paixão a cada partida. Essa conquista é mais um reflexo do trabalho incansável de Dirão e de toda a sua equipe, que continuam a trilhar um caminho de excelência e dedicação ao esporte.