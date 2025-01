Ponte Preta e Votuporanguense jogaram na tarde deste domingo (12), no Evandro de Paula, em Santa Fé do Sul

publicado em 12/01/2025

Cavinho perde para a Ponte Preta e se despede da Copinha (Foto: Rafa Bento/CAV)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO time sub-20 do Clube Atlético Votuporanguense se despediu da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Cavinho perdeu por 2 a 0 para a Ponte Preta na tarde deste domingo (12), no Estádio Municipal Evandro de Paula, em Santa Fé do Sul.O primeiro lance de perigo foi do CAV. Aos três minutos, Rafa recebeu pela esquerda, chutou no canto e Angelo defendeu. Aos 22, Pedrinho cobrou falta de longe e a bola passou raspando a trave direita de Basseto. Aos 30, a Macaca chegou com perigo novamente. Depois de jogada pela direita, a zaga da Pantera rebateu e Gustavo Telles pegou bonito, de primeira, e Basseto espalmou no canto esquerdo alto.Pedrinho cobrou mais uma falta aos 32 e Basseto espalmou. Aos 45, a Ponte abriu o placar. Após cruzamento da esquerda, Diego Leão cabeceou livre, sem chances para o goleiro da Alvinegra. O primeiro tempo bem fraco tecnicamente terminou em 1 a 0 para a equipe de Campinas.Já na segunda etapa, aos 30 minutos a bola foi cruzada da esquerda, mas Fábio José, livre, cabeceou fraco, nas mãos de Angelo. Aos 43, Anderson fez boa jogada pela direita, chutou forte e Basseto defendeu. Já nos acréscimos, Matheus se livrou de dois adversários, arriscou de longe e fez o segundo.Em toda a partida, o Cavinho foi pouco produtivo e praticamente não criou oportunidades claras de gol. Na segunda etapa, o CAV até tentou pressionar, teve mais posse de bola, mas a Ponte pouco sofreu. A partida terminou em 2 a 0 para a Macaca e avança para a próxima fase.