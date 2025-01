Jogando no “Brunão”, a Votuporanguense venceu o Santo André na tarde desta quarta-feira (29)

publicado em 29/01/2025

A Votuporanguense do centroavante Jefinho (foto) jogou no “Brunão” (Foto: Ariston Tavares)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brUfa! Na quinta rodada do Campeonato Paulista da Série A2 a Votuporanguense conseguiu sua primeira vitória na competição. Na tarde desta quarta-feira (29), no “Brunão”, o CAV jogou bem e venceu o Santo André por 3 a 1. A Pantera, que não havia marcado no torneio, fez logo três gols e ganhou ânimo para o decorrer do campeonato.Logo com um minuto e 47 segundos, Nelsinho fez um golaço para os donos da casa. Pelo lado direito, o meio-campista arriscou de longe e acertou o ângulo esquerdo de Luiz Carlos, que estreou na meta alvinegra. Aos 11, Bala fez o primeiro gol do CAV no campeonato. Depois de cruzamento da esquerda, Jefinho ajeitou para Bala, que dominou para frente e chutou rasteiro para marcar.Aos 31, após lançamento longo, Luiz Carlos saiu mal e Alexiel cabeceou para fora. Aos 35, a bola foi cruzada da direita, passou por todo mundo, mas Frank fico com ela, chutou cruzado e Reynaldo espalmou. Aos 37 o CAV virou. John Egito levantou para área, Léo Paraiso ajeitou para o meio e Borech cabeceou para o fundo da rede. O zagueiro marcou na sua estreia com a camisa da Pantera.Aos 19, Bady tocou para Jefinho, dentro da área, o centroavante chutou, porém a defesa desviou. Dérick fez um golaço aos 28. A zaga rebateu errado, a bola ficou com o volante do CAV que acertou o petardo, do meio da rua, no ângulo esquerdo de Reynaldo. O Ramalhão, após os 3 a 1, até tentou pressionar, no entanto não levou grande perigo ao gol da Votuporanguense, e a partida termino assim mesmo.A Pantera volta a jogar na noite de sábado (1º), às 18h, na Arena Plínio Marin, contra o Capivariano, pela sexta rodada do Campeonato Paulista da Série A2.