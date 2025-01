São Bento e Votuporanguense jogaram na tarde deste sábado (18)

publicado em 18/01/2025

O CAV do técnico Rogério Corrêa volta a jogar quarta-feira (22) (Foto: Pedro Zacchi)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brEm jogo bem movimentado, a Votuporanguense criou boas chances, empatou com o São Bento e marcou seu primeiro ponto no Campeonato Paulista da Série A2. A partida ocorreu na tarde deste sábado (18), no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, e terminou empatada em 0 a 0.A primeira grande chance do jogo foi do CAV. Aos 22 minutos, Bady cobrou falta da esquerda e Amorim, livre, cabeceou para fora. Aos 23, o Bentão respondeu. A bola foi roubada na defesa da Pantera, Nadson recebeu livre e rolou para Brunão, mas o centroavante chutou mal e ela foi para fora.Aos 29, Guilherme Neto salvou os donos da casa. Misael recebeu pela direita e chutou de canhota para grande defesa do arqueiro do São Bento. Aos 35, em jogada ensaiada, Bady rolou para Frank, que chutou, a bola desviou e quase desloca o goleiro do Azulão. Aos 40, depois de escanteio da direita, Jaílson cabeceou praticamente de debaixo do gol e acertou a trave.A Votuporanguense desperdiçou uma grande chance aos 45. Orlando Júnior recebeu pela esquerda, se livrou de um defensor, chutou e Guilherme Neto espalmou; o próprio atacante pegou o rebote e chutou para fora. O primeiro tempo bem movimentado terminou em 0 a 0.Já na segunda etapa, o Bentão chegou com perigo logo com um minuto. Matheus Chaves recebeu na entrada da área, bateu colocado e a bola acertou a trave esquerda de Jean. Aos sete, mais uma chance dos donos da casa. Depois de roubada de bola pela direita, ela foi cruzada para Feliphinho, que chegou atrasado e não conseguiu concluir.Bala perdeu uma grande chance para a Pantera. Orlando Júnior fez ótima jogada pela esquerda, driblou um defensor e rolou para o meio, porém Bala chutou por cima do gol. Aos 21, depois de escanteio pela direita, Jefinho cabeceou e Guilherme Neto defendeu. Pedrinho perdeu uma grande chance para a Pantera aos 39. Ele recebeu livre pela direta, entrou na área e tocou na saída de Guilherme Neto, que defendeu. O jogo terminou mesmo em 0 a 0.O próximo jogo da Alvinegra será na quarta-feira (22), às 19h30, na Arena Plínio Marin, contra o Oeste.