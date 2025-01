O atacante Anderson Cordeiro, de 26 anos, é o mais novo reforço do Clube Atlético Votuporanguense

publicado em 08/01/2025

Votuporanguense acerta com o atacante Anderson Cordeiro (Foto: CAV)

O atacante Anderson Cordeiro, de 26 anos, é o mais novo reforço do Clube Atlético Votuporanguense. Formado no Desportivo Brasil, Anderson já defendeu as cores do Atlético Mineiro e o Taubaté antes de construir uma sólida carreira internacional.Ele passou pelo Tsarsko Selo (Bulgária), Fuenlabrada (Espanha), Casa Pia AC (Portugal), Keçiorenguçu (China) e Chungnam Asan (Coreia do Sul), além de vestir a camisa do ABC no Brasil.De acordo com a diretoria da Pantera, com velocidade, habilidade e versatilidade, Anderson chega para dar mais poder ofensivo ao CAV e ajudar a buscar grandes resultados nesta temporada.