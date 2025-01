Os corredores da Avoa (Associação Votuporanguense de Atletismo) seguem representando a cidade em diversas provas

publicado em 24/01/2025

Os corredores da Avoa na Corrida do Lago do Assary (Foto: Avoa)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brOs corredores da Avoa (Associação Votuporanguense de Atletismo) seguem representando a cidade em diversas provas, tanto no próprio município quanto em outras localidades.Recentemente, eles participaram da 5ª Corrida do Lago do Assary Clube de Campo – prova somente para associados. No masculino geral, o campeão foi Jonatas Padoan. Maurício Padilha foi campeão da prova para atletas com idade de 50 a 59, e Celso Toschi venceu a corrida para pessoas de 60 anos ou mais.Já no feminino, a atleta Eliete Guilherme foi vice-campeã do geral feminino. Mara Costa venceu corrida de 50 a 59 anos, Julia Nunes a de 20 a 29 e Beatriz Rocha ficou em segundo na mesma categoria.Já na Corrida de Birigui, de 5km, a atleta Karina Franzini foi campeã do geral feminino. Mudando para a Fernandópolis, a corrida da ADPM teve a presença de vários votuporanguenses. Monaiza Moura Trindade foi quinta colocada geral nos 5km e correu os 10km. Francielle Vieira ficou em segundo no geral feminino dos 5km.Também participaram da prova em Fernandópolis: Marcelo Aparecido de Franca (10km), José Donisete de Oliveira (10km), Leandro Caetano de Almeida (5km), João Antonio Boccato (5km), Fernando Cruz (5km) e Alexandre Henrique Favaro (5km).