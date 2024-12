O Votuporanga Clube abrirá suas portas nesta sexta-feira (6) para dar início a um torneio de tênis de categoria especial que promete atrair atletas de alto nível e amantes do esporte

publicado em 06/12/2024

O Votuporanga Clube sediará um torneio de tênis neste fim de semana (Foto: Reprodução)

Da redação

O Votuporanga Clube abrirá suas portas nesta sexta-feira (6) para dar início a um torneio de tênis de categoria especial que promete atrair atletas de alto nível e amantes do esporte. Com entrada gratuita, o evento contará com a participação de grandes competidores regionais e nacionais, tornando-se uma oportunidade única para o público da região prestigiar partidas de alta performance.

Organizado pelo diretor Kleberson Mejan Sechini, com coordenação técnica do renomado professor Claudenor Silva, conhecido como "Cal", o torneio reúne jogadores de diversas localidades, incluindo Votuporanga, São José do Rio Preto e Mato Grosso do Sul. Segundo a equipe organizadora, a expectativa é grande para o sucesso do evento. “A expectativa é muito boa, a gente espera ter um público muito bom lá para prestigiar, porque não é fácil ter um torneio desse nível na região, com grandes atletas e consequentemente grandes jogos. Então a gente está bem motivado e esperançoso que vai ser um sucesso, tanto os jogos como o público”, destacaram os organizadores. Entre os competidores está Vinicius Ono, que já foi profissional e hoje é professor de alta performance na China.