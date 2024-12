O Votuporanguense segue se reforçando para a temporada 2025! A Pantera Alvinegra oficializa a contratação do meio-campista Pedrinho, de apenas 21 anos

publicado em 16/12/2024

O Votuporanguense segue se reforçando para a temporada 2025! A Pantera Alvinegra oficializa a contratação do meio-campista Pedrinho, de apenas 21 anos. O jovem talento chega ao clube após fazer história com a camisa 10 do Monte Azul, onde marcou o gol decisivo na final da Copa Paulista, garantindo o título para o Azulão contra o próprio CAV.Ídolo da torcida azulina, Pedrinho agora promete conquistar o coração da torcida do Votuporanguense. Destro, mas com habilidade para atuar pela ponta esquerda, o jogador é conhecido por sua velocidade, técnica e visão de jogo. Com passagens por Monte Azul, Maringá e Inter de Limeira, Pedrinho traz experiência para fortalecer o elenco em busca dos objetivos de 2025: a Série A2 do Paulistão, a Copa do Brasil e demais competições.