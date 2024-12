O goleiro João Paulo foi um dos destaques do CAV nesta temporada

publicado em 18/12/2024

O goleiro João Paulo foi um dos destaques do CAV nesta temporada (Foto: CAV)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brUm dos destaques do Clube Atlético Votuporanguense nesta temporada, o goleiro João Paulo deixou o CAV. O arqueiro acertou com o Goiatuba, que joga a primeira divisão do Campeonato Goiano e a Série D do Campeonato Brasileiro.JP chegou na Alvinegra em dezembro de 2023, quando participou da pré-temporada visando o ano de 2024. Enquanto esteve no CAV, foi titular absoluto com o treinador Rogério Corrêa. O goleiro teve atuações decisivas tanto no Campeonato Paulista da Série A3 quanto na Copa Paulista.João Paulo Borges Sales tem 28 anos é canhoto e passou por Osasco (sub-15 e sub-17), Palmeiras (sub-19 e sub-20), São José dos Campos, Inter de Santa Maria, Caldense, Mirassol, Taubaté, Hercílio Luz e Marília, última equipe antes de chegar na Alvinegra.Antes de chegar na Alvinegra, João Paulo já havia trabalhado com o preparador de goleiros do CAV, Vinícius Zarpelao, na Caldense e no Marília, assim como já havia atuado sob o comando do técnico Rogério Corrêa no Marília.