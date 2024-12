O Clube Atlético Votuporanguense oficializou a contratação de mais um reforço para a temporada 2025: o atacante Ryan Santana, de 23 anos

publicado em 06/12/2024

Atacante Ryan Santana, de 23 anos (Foto: CAV)

O Clube Atlético Votuporanguense oficializou a contratação de mais um reforço para a temporada 2025: o atacante Ryan Santana, de 23 anos. O jogador chega ao Pantera embalado pelos recentes títulos e conquistas, como o acesso à Série A1 do Paulistão com o Velo Clube em 2024.Após brilhar pelo Velo Clube, Ryan deu continuidade à sua trajetória de sucesso, disputando o Campeonato Brasileiro Serie D pelo Itabuna. Em seguida, defendeu o Vitória no Brasileiro sub-23, onde ganhou destaque e experiência em competições nacionais. O atacante também traz no currículo passagens por clubes como Figueirense, Athletico-PR, Andraus, Grêmio São Carlense e Linense.Agora, Ryan chega determinado a se tornar uma peça-chave no ataque alvinegro. “Estou muito feliz e motivado com essa oportunidade. Vestir a camisa do CAV é uma grande responsabilidade e um privilégio. Quero contribuir com gols, dedicação e muito trabalho para ajudar o clube a alcançar seus objetivos na temporada 2025”, afirmou o jogador.A chegada de Ryan reforça o compromisso da Votuporanguense em montar um elenco competitivo e focado nos desafios do próximo ano. O atacante promete trazer energia e fome de vitórias, renovando as esperanças da torcida alvinegra de seguir em busca de grandes conquistas.