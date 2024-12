O Votuporanguense segue contratando e agora anuncia mais um reforço para a temporada 2025

publicado em 16/12/2024

O Votuporanguense segue contratando e agora anuncia mais um reforço para a temporada 2025. O centroavante Jefinho, de 30 anos, chega ao Pantera Alvinegra trazendo experiência e faro de gol!Destaque do Figueirense no Brasileirão Série C, Jefinho balançou as redes 10 vezes em 32 partidas na temporada 2024.Com uma carreira consolidada, o atacante já passou por ABC, Cuiabá, Operário Ferroviário, Paysandu, Sampaio Corrêa e Ferroviária, além de somar experiências internacionais no Al Nejmeh (Líbano) e Persik Kediri (Indonésia).