publicado em 20/11/2024

Dener Gonçalves Pinheiro (Foto: Divulgação/Ferroviária)

O Clube Atlético Votuporanguense (CAV) anunciou a contratação do volante Dener, de 29 anos, como novo reforço para a temporada 2025. O jogador, que estava na Chapecoense, também conta com passagens por outros importantes clubes do futebol brasileiro, como Figueirense, Sertãozinho, Ferroviária, Hercílio Luz, Marcílio Dias, Resende e FC Cascavel, trazendo experiência e qualidade para o meio-campo do CAV.Dener destaca sua motivação em vestir a camisa do Votuporanguense e se diz ansioso para contribuir com a equipe dentro de campo.“É uma grande satisfação chegar ao CAV e fazer parte desse projeto. Sei da força da torcida e da história do clube, e estou muito motivado para dar o meu máximo. Minha expectativa é construir uma trajetória de sucesso aqui, ajudando o time a alcançar seus objetivos na temporada”, afirmou Dener.A Votuporanguense se apresentará para a pré-temporada no próximo dia 25 de novembro. O Paulistão A2 Sicredi começa no dia 15 de janeiro.