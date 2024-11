Parceria marca um novo capítulo para o clube, que terá uma loja oficial e produtos exclusivos para seus torcedores, fortalecendo a marca e ampliando as receitas

publicado em 07/11/2024

O Clube Atlético Votuporanguense (CAV) tem a satisfação de anunciar uma nova e importante parceria com a Junpe Uniformes, que passará a ser fornecedora oficial de materiais esportivos do clube (Foto: CAV)

O Clube Atlético Votuporanguense (CAV) tem a satisfação de anunciar uma nova e importante parceria com a Junpe Uniformes, que passará a ser fornecedora oficial de materiais esportivos do clube. Essa iniciativa marca um momento de renovação e crescimento para o CAV, refletindo um compromisso com a inovação e a expansão de suas ações para engajar e beneficiar seus torcedores. Pela primeira vez em sua história, o clube contará com uma loja exclusiva de produtos licenciados, fortalecendo a ligação com seus apoiadores e ampliando as opções de acesso à identidade da equipe.A nova loja, que será um ponto de encontro para os amantes do CAV, promete oferecer não apenas as camisas tradicionais, mas uma linha completa de produtos oficiais que vai de acessórios para vestuário casual. Essa iniciativa não só reforça o vínculo entre o clube e sua torcida, como também se apresenta como uma importante fonte de receita, ajudando a consolidar a sustentabilidade financeira e a estruturação do CAV em meio ao cenário competitivo do futebol paulista.A escolha da Junpe Uniformes, que já atua no mercado fornecendo materiais esportivos para equipes tradicionais como São Bento, Oeste, Linense, Primavera e Velo Clube, foi feita com base na confiança de qualidade e confiabilidade. Esse histórico positivo dá ao CAV a confiança de que os produtos entregues correspondem à altura das expectativas de seus torcedores, tanto em termos de conforto quanto de design, refletindo a essência e a paixão que move a equipe.O presidente do CAV, Edilberto Fiorentino, conhecido como Caskinha, destacou a importância da nova parceria e aproveitou a oportunidade para agradecer à Poly Sport, fornecedora que acompanhou o clube nos últimos anos e foi parte fundamental em conquistas históricas, como o título da Copa Paulista em 2018, o Campeonato Paulista Série A3 e o vice-campeonato da Copa Paulista, ambos em 2024. “A Poly Sport foi uma parceira indispensável para nosso crescimento e conquistas. Temos um profundo respeito e gratidão pelo apoio inestimável que nos proporcionaram ao longo desse tempo”, comentou Caskinha.O acordo com a Junpe Uniformes traz uma nova perspectiva para a gestão do clube, que busca continuamente formas de inovar e oferecer benefícios à sua torcida. A expectativa é que essa parceria não eleve apenas o padrão dos materiais esportivos, mas também amplie o alcance da marca CAV, atraindo novos torcedores e consolidando a imagem do clube na região e em outras localidades.Para oficializar a estreia dessa nova fase, o CAV anunciou que o lançamento do uniforme atualizado ocorrerá em dezembro, em um evento especial que contará com a presença de torcedores, membros da imprensa e parceiros. O evento promete ser uma celebração da história do clube e uma apresentação do que a nova parceria tem a oferecer para o futuro. Mais detalhes sobre essa ocasião especial serão divulgados brevemente por meio das redes sociais e canais oficiais do CAV.Essa nova etapa representa mais do que uma simples mudança de fornecedor; é um marco de modernização e um convite para que a torcida vibre com orgulho renovado, apoiando o time de forma completa e apaixonada.