publicado em 22/11/2024

A notícia foi confirmada na manhã desta sexta-feira (22), em coletiva de imprensa (Foto: A Cidade)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga voltará a ser sede da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2025. A notícia foi confirmada na manhã desta sexta-feira (22), em coletiva de imprensa na sede da Secretaria Municipal da Educação.O elenco sub-20 do Clube Atlético Votuporanguense se apresentou no dia 4 de novembro para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025, que começa no mês de janeiro. Diretores e patrocinadores estiveram na Arena Plínio Marin para incentivar os jovens jogadores neste início de trabalho.O gerente de futebol da Pantera, Rogério Marques, destacou que o sub-20 é uma categoria importante, já que é a última antes do profissional. “Eu acredito muito nesse trabalho para a gente colher bons frutos, primeiramente para ‘alimentar’, vamos dizer assim, o time profissional com jogadores jovens e de baixo custo”, comentou.Rogerinho ressaltou ainda que as categorias de base são fundamentais dentro de um clube de futebol e na Votuporanguense não é diferente. O time será comandado pelo técnico Lindomar Ferreira Silva, o popular Rilla. “É um grande desafio. Nós vamos fazer o nosso melhor e esperamos realizar um grande trabalho, assim como conseguimos fazer no sub-17.