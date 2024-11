Esporte

Skatista Ana Flor representará Votuporanga no Campeonato Brasileiro

A Prefeitura de Votuporanga auxiliará a atleta com as despesas da viagem, e a Unifev, com as duas passagens aéreas

publicado em 19/11/2024

Skatista Ana Flor representará Votuporanga no Campeonato Brasileiro (Foto: Arquivo Pessoal)

A pequena Ana Flor Campoli Audi foi convidada para representar o Estado de São Paulo e Votuporanga no Campeonato Brasileiro Sub-16 de Skate Street organizado pela Confederação Brasileira de Skateboarding (CBSK). A competição ocorrerá de 13 a 15 de dezembro, em Natal-RN.



Em 2023, Ana Flor foi campeã paulista e ficou em quinto lugar no Campeonato Brasileiro, que aconteceu em Belém-PA. Já em 2024 ela é vice-campeã paulista e mais uma vez tem a oportunidade de se destacar em uma competição nacional.



A Prefeitura de Votuporanga auxiliará a atleta com as despesas da viagem, e a Unifev, com as duas passagens aéreas.

