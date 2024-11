Nove atletas já deixaram a Alvinegra após a Copa Paulista 2024; clube se apresenta no próximo dia 25

publicado em 07/11/2024

Gabriel Barbato dá adeus à Votuporanguense (Foto: Reprodução/Instagram Gabriel Barbato)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brMais um atleta se despediu do Clube Atlético Votuporanguense nos últimos dias: o goleiro Gabriel Barbato. Na Alvinegra, o arqueiro conquistou o título do Campeonato Paulista da Série A3 e foi vice da Copa Paulista 2024.“Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus (Filipenses 1:6 NVI)”, citou o atleta em suas redes sociais. “Hoje me despeço da Votuporanguense com o dever cumprido, no clube que estive por duas temporadas e onde vivenciei os dois extremos”, acrescentou.O goleiro também fez alguns agradecimentos: “agradeço a toda diretoria, comissão técnica, atletas, funcionários e torcida por todo o carinho e respeito que tivemos nesse tempo. Mesmo sem entender algumas coisas, sei que Deus me direcionará para o melhor que ele tem sobre minha vida”.Barbato elencou suas conquistas na Pantera: campeão da Série A3, vice-campeão da Copa Paulista e acesso para a Série A2 2025 e para a Copa do Brasil 2025. O atleta ainda não tem destino certo para a próxima temporada, mas segue treinando em Jaboticabal, onde sua família reside.Gabriel Barbato da Silva nasceu em Batatais, é destro, tem 27 anos e 1,94m de altura. Nas categorias de base o arqueiro passou por Guariba (SP), Ferroviária, Batatais, Assisense e Araxá. No profissional, jogou no Batatais, Fernandópolis, Bandeirante, Nacional de Muriaé, Marília, Bagé (RS) e Votuporanguense.Após a Copa Paulista, já deixaram o CAV o lateral-direito Vinícius Baracioli, o volante Jonatas Paulistas, o lateral-direito Luizão, o centroavante Danilo Mariotto, o zagueiro Guilherme, o volante Rapchan, o lateral-direito Caio Callyman, o meia-atacante Wendel Júnior e o goleiro Gabriel Barbato.